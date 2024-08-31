Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1781 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4061 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12600 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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