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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1781 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1781 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1781 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4061 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12600 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Гватемала 8 эскудо 1781 NG P на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Гватемала 8 эскудо 1781 NG P на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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