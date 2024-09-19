Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1787 года NG M (Гватемала, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
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