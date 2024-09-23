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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 NG M
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