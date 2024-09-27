Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1765 года G (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1765 года G - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1765 года G - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком G. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 80000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Stack's (1)
Гватемала 8 эскудо 1765 G на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
106595 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1765 G на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1765 G на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гватемалы Каталог монет Карла III Монеты Гватемалы 1765 года Все гватемальские монеты гватемальские золотые монеты гватемальские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск