Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1785 года NG M (Гватемала, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,196 oz) 6,0969 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 8000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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