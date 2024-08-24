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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

2 эскудо 1785 года NG M (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1785 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1785 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,196 oz) 6,0969 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 8000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Гватемала 2 эскудо 1785 NG M на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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