Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1765 года G (Гватемала, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,997)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,1085 oz) 3,3732 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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