Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1765 года G (Гватемала, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,399 oz) 12,4104 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1765
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
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