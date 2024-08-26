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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1750 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1750 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1750 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1750 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 11198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 29 мая 2003.

Сохранность
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  • Sedwick (1)
Гватемала 1 эскудо 1750 G J на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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