Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1755 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1755 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
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Где продать?
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