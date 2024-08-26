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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2270 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (2)
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - January 16, 2022
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - January 16, 2014
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - March 7, 2010
Гватемала 4 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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