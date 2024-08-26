Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2270 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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