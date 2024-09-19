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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Всего добавлено монет: 19

Период чеканки Карла IV
Каталог монет Карл IV 1788-1808
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Год монеты

Монеты Карла IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1794 NG M
 Золото $9,400 - 0 24Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1801 NG M
 Золото $4,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1794 NG M
 Золото $2,100 - 0 11Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1801 NG M
 Золото $11,000 - 0 17Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1789 NG M
 Золото $4,100 - 0 10Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1789 NG M
 Золото $12,000 - 0 11Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1790 NG M
 Золото $27,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1794 NG M
 Золото $2,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1794 NG M
 Золото $4,200 - 0 8Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1797 NG M
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1797 NG M
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1789 NG M
 Золото $1,900 - 0 18Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1797 NG M
 Золото $900 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1789 NG M
 Золото $3,700 - 0 8Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1797 NG M
 Золото $13,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1790 NG M
 Золото $7,500 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1801 NG M
 Золото $7,100 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1801 NG M
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1790 NG M
 Золото $1,600 - 0 1
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