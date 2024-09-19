Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
Монеты Карла IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $9,400 - 0 24
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1794 NG M
Золото $4,300 - 0 6
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1801 NG M
Золото $2,100 - 0 11
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1794 NG M
Золото $11,000 - 0 17
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1801 NG M
Золото $4,100 - 0 10
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1789 NG M
Золото $12,000 - 0 11
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1789 NG M
Золото $27,000 - 0 3
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1790 NG M
Золото $2,300 - 0 2
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1794 NG M
Золото $4,200 - 0 8
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1794 NG M
Золото - - 0 2
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1797 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1797 NG M
Золото $1,900 - 0 18
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1789 NG M
Золото $900 - 0 1
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1797 NG M
Золото $3,700 - 0 8
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1789 NG M
Золото $13,000 - 0 1
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1797 NG M
Золото $7,500 - 0 1
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1790 NG M
Золото $7,100 - 0 3
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1801 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1801 NG M
Золото $1,600 - 0 1
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1790 NG M
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