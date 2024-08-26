Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6572 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7250 USD. Торги состоялись 18 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 881 USD
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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