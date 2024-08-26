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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

2 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6572 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7250 USD. Торги состоялись 18 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 881 USD
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - January 14, 2015
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - June 20, 2010
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 2 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность F15 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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