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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5015 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3750 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Гватемала 1 эскудо 1794 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
3598 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Гватемала 1 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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