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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1789 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 NG M
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 эскудо 1789 NG M
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 NG M
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 NG M
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 18
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