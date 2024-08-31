Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32268 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Где продать?
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