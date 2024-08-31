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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32268 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (1)
  • Sedwick (2)
  • Soler y Llach (1)
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - August 15, 2019
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 9, 2017
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 5, 2015
Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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