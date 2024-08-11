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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

2 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 2 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - August 3, 2017
Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - September 13, 2016
Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность F12 NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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