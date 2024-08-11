Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 2 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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