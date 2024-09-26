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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24290 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Tauler & Fau (1)
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
5349 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1535 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 4, 2016
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - April 14, 2015
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 5, 2015
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 16, 2014
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - September 11, 2012
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - April 18, 2011
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 9, 2004
Гватемала 1 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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