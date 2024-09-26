Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24290 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
5349 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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