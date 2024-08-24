Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23319 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16430 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
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