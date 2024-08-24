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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1789 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23319 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16430 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
8700 $
Цена в валюте аукциона 8700 USD
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - September 12, 2017
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Stack's - August 4, 2017
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - August 8, 2014
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 6, 2014
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Гватемала 8 эскудо 1789 NG M на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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