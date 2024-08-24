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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1801 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1801 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1801 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 7500 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Stack's - August 16, 2023
Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Stack's - August 4, 2017
Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе CNG - January 4, 2012
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 1 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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