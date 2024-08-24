Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1801 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 7500 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (1)
- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск