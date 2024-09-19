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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1801 NG M
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 эскудо 1801 NG M
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1801 NG M
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1801 NG M
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 6
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