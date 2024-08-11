Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1801 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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