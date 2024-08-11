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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1801 года NG M (Гватемала, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 4 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
9858 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Гватемала 4 эскудо 1801 NG M на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
4290 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Гватемала 4 эскудо 1801 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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