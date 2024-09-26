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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1801 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 866 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 20000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisor (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Tosunidis Coin House (1)
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7476 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Tosunidis Coin House - December 14, 2021
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Heritage - August 15, 2019
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Heritage - January 6, 2014
Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1801 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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