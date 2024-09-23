Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1790 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 44000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
48195 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Где продать?
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