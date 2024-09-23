Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1790 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 44000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
Гватемала 8 эскудо 1790 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
48195 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1790 NG M на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
6216 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1790 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гватемалы Каталог монет Карла IV Монеты Гватемалы 1790 года Все гватемальские монеты гватемальские золотые монеты гватемальские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск