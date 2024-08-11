Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1790 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7500 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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