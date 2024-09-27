Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1790 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Jesús Vico за 1500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
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