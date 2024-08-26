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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1797 года NG M (Гватемала, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
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Гватемала 8 эскудо 1797 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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