Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 31000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Cayón (2)
- Heritage (6)
- HERVERA (2)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
9310 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск