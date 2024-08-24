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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1794 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 31000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
9310 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - January 14, 2023
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - August 27, 2022
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - January 13, 2019
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - August 3, 2017
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - April 10, 2017
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - April 14, 2015
Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1794 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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