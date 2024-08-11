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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1797 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1797 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1797 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Sedwick (1)
Гватемала 4 эскудо 1797 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Гватемала 4 эскудо 1797 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
5330 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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