Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1797 года NG M (Гватемала, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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