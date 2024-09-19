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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1797 года NG M (Гватемала, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1797 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1797 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 720 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
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Гватемала 1 эскудо 1797 NG M на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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