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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1755 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1755 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1755 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 35000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
19224 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
7293 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Heritage - August 15, 2019
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1755 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность F15 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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