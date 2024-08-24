Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1755 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 35000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
7293 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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