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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1751 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1751 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1751 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45531 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 1 эскудо 1751 G J на аукционе Heritage - January 16, 2014
Гватемала 1 эскудо 1751 G J на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
45531 $
Цена в валюте аукциона 45531 USD
Гватемала 1 эскудо 1751 G J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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