Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1751 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1751 GG J
Средняя цена 74000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1751 G J
Средняя цена 46000 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск