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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1757 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1757 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1757 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1757 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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Гватемала 1 эскудо 1757 G J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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