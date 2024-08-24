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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1757 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1757 G J
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1757 G J
Средняя цена
Продажи
0 1
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