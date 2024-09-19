Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1757 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3020 проданному на аукционе Stack's Bowers за 43700 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Sedwick (1)
- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
14240 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
20400 $
Цена в валюте аукциона 20400 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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