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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1757 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3020 проданному на аукционе Stack's Bowers за 43700 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (2)
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
14240 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
20400 $
Цена в валюте аукциона 20400 USD
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1757 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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