Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1754 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2875 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48875 USD. Торги состоялись 22 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VG
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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