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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1754 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1754 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1754 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2875 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48875 USD. Торги состоялись 22 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
26911 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Heritage - April 19, 2016
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VG
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Heritage - May 31, 2009
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - April 24, 2009
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - January 15, 2008
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - March 10, 2006
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1754 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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