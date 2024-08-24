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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1750 года GG J (Гватемала, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1750 года GG J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1750 года GG J - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком GG J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • UBS (1)
Гватемала 8 эскудо 1750 GG J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
79946 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1750 GG J на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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