АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936
Каталог монет Австралии
Всего добавлено монет: 262
Таблица цен монет Австралии
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Gold$490-078
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 S
Gold$340-5179
Australia, George V
Half Sovereign 1915 S
Gold$750-175
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "St. George"
Gold$550-049
Australia, George V
Sovereign 1915 P
Gold$520-0101
Australia, Victoria
Sovereign 1885 S WW WW "St. George"
Gold$600-086
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "St. George"
Gold$340-027
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 S
Gold$15,000$41,000129
Australia, George V
Sovereign 1923 S
Gold$640-188
Australia, George V
Sovereign 1927 P
Gold$810-038
Australia, Victoria
Half Sovereign 1862
Gold$280-046
Australia, Victoria
Half Sovereign 1897 S "Veiled head"
Gold$510$47,0000176
Australia, Victoria
Sovereign 1888 M JEB "Jubilee portrait"
Gold-$660,00001
Australia, Victoria
Five Pounds 1887 S JEB
Gold$510-020
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1907 M
Gold$320-022
Australia, Victoria
Half Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$940-0217
Australia, Victoria
Sovereign 1865
Gold$500-0135
Australia, Victoria
Sovereign 1873 S WW WW "Coat of arms"
Gold$1,900-059
Australia, Victoria
Sovereign 1880 M WW WW "Coat of arms"
Gold$580-192
Australia, Victoria
Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$690-1181
Australia, Victoria
Sovereign 1892 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$450-021
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 M
Gold$480-074
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 M
Gold$540-074
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 M
Gold$14,000-021
Australia, George V
Sovereign 1922 M
Gold$3,500-092
Australia, Victoria
Sovereign 1856
Gold$650-2174
Australia, Victoria
Sovereign 1878 M WW WW "St. George"
Gold$680-1104
Australia, Victoria
Sovereign 1882 S WW WW "Coat of arms"
Gold$850-1247
Australia, Victoria
Sovereign 1884 M WW WW "Coat of arms"
Gold$470-2228
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 S
Gold$640-263
Australia, George V
Sovereign 1914 S
Gold$520-014
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$520-0106
Australia, Victoria
Sovereign 1895 S "Veiled head"
Gold$990-125
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1904 P
Gold$500-070
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 P
Gold$520-063
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 P
Gold$290-01
Australia, Victoria
Half Sovereign 1876 S "Coat of arms"
Gold$700-0220
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "St. George"
Gold$620-015
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 P
Gold$340-022
Australia, George V
Half Sovereign 1915 P
Gold$520-0101
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 M
Gold$600-189
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 M
Gold$580-1113
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 M
Gold$560-072
Australia, George V
Sovereign 1913 M
Gold$3,300-055
Australia, George V
Sovereign 1920 M
Gold$740-053
Australia, George V
Sovereign 1926 M
Gold$610$57,0002217
Australia, Victoria
Sovereign 1898 M "Veiled head"
Gold$600-197
Australia, Victoria
Sovereign 1900 P "Veiled head"
Gold$500-027
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1902 S
Gold$320-053
Australia, George V
Half Sovereign 1914 S
Gold$550-049
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 S
Популярные разделы