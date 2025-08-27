flag
Соверен 1872 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1872 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1872 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC748,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1872
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:880 USD
График аукционных продаж Соверен 1872 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (183)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1872 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
946 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Sedwick - 8 ноября 2024
ПродавецSedwick
Дата8 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2024
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1872 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1872 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 880 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1872 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1872 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1872 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1872 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

