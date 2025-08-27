flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1886 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1886 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1886 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,902,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1886
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:680 USD
График аукционных продаж Соверен 1886 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (398)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1886 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5160 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 17 июля 2025
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 17 июля 2025
ПродавецSpink
Дата17 июля 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 26 марта 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата26 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tennants Auctioneers - 12 февраля 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата12 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе CNG - 5 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата5 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 18 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 7 ноября 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Eid Mar Auctions GmbH - 15 сентября 2024
ПродавецEid Mar Auctions GmbH
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 22 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата22 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1886 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1886 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 680 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1886 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1886 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1886 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1886 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1886 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы