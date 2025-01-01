flag
Монеты Австралии 1886 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1886 M WW WW Герб
Средняя цена6700 $
Продажи
137
Аверс
Реверс
Соверен 1886 S WW WW Герб
Средняя цена750 $
Продажи
1210
Аверс
Реверс
Соверен 1886 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена550 $
Продажи
0108
Аверс
Реверс
Соверен 1886 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена680 $
Продажи
0398
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1886 S Герб
Средняя цена1200 $
Продажи
050
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1886 M Герб
Средняя цена1300 $
Продажи
021
