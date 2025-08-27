flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1886 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1886 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1886 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC82,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1886
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1886 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (50)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1886 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22013 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3624 USD. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1647 $
Цена в валюте аукциона 1250 GBP
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Soler y Llach - 8 ноября 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе St James’s - 7 июля 2022
ПродавецSt James’s
Дата7 июля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 августа 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 августа 2021
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Heritage - 27 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата27 мая 2021
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 24 ноября 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Spink - 25 июня 2019
ПродавецSpink
Дата25 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 12 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата12 июня 2019
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1886 S "Герб" на аукционе Spink - 28 января 2019
ПродавецSpink
Дата28 января 2019
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1886 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1886 года "Герб" с буквами S составляет 1200 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1886 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1886 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1886 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1886 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

