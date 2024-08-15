flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1886 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1886 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1886 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC38,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1886
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1886 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (21)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1886 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30032 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 6 июня 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьVF30 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2014
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 6 марта 2014
ПродавецHeritage
Дата6 марта 2014
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Künker - 2 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
ПродавецGoldberg
Дата1 февраля 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1886 M "Герб" на аукционе Heritage - 15 сентября 2006
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2006
СохранностьAU50 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1886 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1886 года "Герб" с буквами M составляет 1300 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1886 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1886 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1886 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1886 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

