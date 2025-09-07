flag
Соверен 1886 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1886 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1886 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,902,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1886
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6700 USD
График аукционных продаж Соверен 1886 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (36)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1886 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 29000 USD. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
9066 $
Цена в валюте аукциона 6750 GBP
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе CNG - 14 мая 2025
ПродавецCNG
Дата14 мая 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
4300 $
Цена в валюте аукциона 4300 USD
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе MDC Monaco - 12 июня 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата12 июня 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 14 августа 2019
ПродавецStack's
Дата14 августа 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 14 января 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата14 января 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе SINCONA - 25 октября 2017
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2017
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 марта 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1886 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1886 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1886 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 6700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1886 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1886 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1886 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1886 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
