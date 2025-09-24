flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1877 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1877 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1877 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,590,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1877
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1877 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1877 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1877 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1877 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1877 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1877 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

