АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1877 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1877 S WW WW Герб
Средняя цена700 $
Продажи
1271
Аверс
Реверс
Соверен 1877 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена690 $
Продажи
1160
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1877 M Герб
Средняя цена850 $
Продажи
121
