1/2 соверена 1877 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1877 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1877 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC140,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1877
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Цены на аукционах (20)

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1877 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьVF25 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 20 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата20 мая 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата2 апреля 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Teutoburger - 23 мая 2014
ПродавецTeutoburger
Дата23 мая 2014
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
ПродавецGoldberg
Дата1 февраля 2012
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 сентября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 сентября 2011
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU53 NGC
Цена
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1877 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1877 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1877 года "Герб" с буквами M составляет 850 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1877 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1877 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1877 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1877 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

