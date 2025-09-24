flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1877 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1877 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1877 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,487,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1877
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж Соверен 1877 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1877 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1850 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Obolos - 20 июля 2025
ПродавецObolos
Дата20 июля 2025
СохранностьXF
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Oslo Myntgalleri - 11 мая 2025
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе GINZA - 12 апреля 2025
ПродавецGINZA
Дата12 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Schulman - 26 марта 2025
ПродавецSchulman
Дата26 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU53 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Marudhar - 13 июля 2024
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Marudhar - 13 июля 2024
ПродавецMarudhar
Дата13 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1877 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1877 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1877 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 690 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1877 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1877 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1877 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1877 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1877 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы