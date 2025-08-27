flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1866 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1866 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1866 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,911,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1866
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (653)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1866 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 52800 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1866 на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьVF
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Австралия Соверен 1866 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия Соверен 1866 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Holmasto - 24 мая 2025
ПродавецHolmasto
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1866 на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
Австралия Соверен 1866 на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
ПродавецSima Srl
Дата16 мая 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1866 на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
Австралия Соверен 1866 на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1866 на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Stack's - 17 января 2025
Австралия Соверен 1866 на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Bolaffi - 29 ноября 2024
ПродавецBolaffi
Дата29 ноября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1866 на аукционе Bolaffi - 29 ноября 2024
ПродавецBolaffi
Дата29 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1866 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1866 года составляет 1100 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1866 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1866 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1866 года?

Для продажи соверен 1866 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

