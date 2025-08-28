flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1855 года "Тип 1855-1856" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1855 года "Тип 1855-1856" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1855 года "Тип 1855-1856" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC502,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1855
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:5100 USD
График аукционных продаж Соверен 1855 года "Тип 1855-1856" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1855 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1675 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 55200 USD. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1855 на аукционе Marudhar - 31 мая 2025
ПродавецMarudhar
Дата31 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1855 на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
2485 $
Цена в валюте аукциона 1850 GBP
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Австралия Соверен 1855 на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
Австралия Соверен 1855 на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата16 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Wormser Auktionshaus - 3 сентября 2024
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата3 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Morton & Eden - 12 июня 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Bolaffi - 9 июня 2023
ПродавецBolaffi
Дата9 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1855 на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1855 на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1855 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1855 года "Тип 1855-1856" составляет 5100 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1855 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1855 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1855 года?

Для продажи соверен 1855 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1855 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы